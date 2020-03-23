HSK'dan tüm adli mercilere korona virüsü yazısı - Son Dakika
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HSK'dan tüm adli mercilere korona virüsü yazısı

7 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tüm adli mercilere "Kovid-19 kapsamında ilave tedbirler" konulu yazı gönderdi.

HSK'dan tüm adli mercilere korona virüsü yazısı, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tüm adli mercilere "Kovid-19 kapsamında ilave tedbirler" konulu yazı gönderdi. Yazıda, acil ve tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması işlemlerinin yerine getirilmesi için yeteri kadar hakim ve cumhuriyet savcısının nöbetçi bırakılması, geri kalan hakim ve savcının ise UYAP üzerinden evden çalışmaları tavsiyesinde bulunuldu.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı yazı, bölge adliye ve idare mahkemeleri adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye mahkemeleri cumhuriyet başsavcılıklarına, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına ve cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi. Yazıda, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kovid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne yer verildi. Genelgede, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ve ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla kamu görevlilerine uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği, genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalananlar ile idari izinli sayılanların görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları, daha önce Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanların ise yeni bir karar verilinceye kadar idari izinlerinin devam edeceği ile esnek çalışmaya dair usul ve esasların ilgisine göre bakan, vali, belediye başkanı veya üst yönetici tarafından belirleneceğinin ifade edildiği anımsatıldı. Yazıda, "Acil ve tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için yeteri kadar hakimin komisyon başkanınca, yeteri kadar cumhuriyet savcısının ise başsavcı tarafından belirlenerek, (her birimden yeterince nöbetçi mahkeme ve cumhuriyet savcısı uygulaması yapılmak suretiyle) geri kalan hakim ve cumhuriyet savcılarının UYAP imkanlarından faydalanarak evden çalışmalarının temini için gereğini ve keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim" denildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:00 Kaynak: İHA

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