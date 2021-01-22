HSK, Danıştay'a 3 yeni üye seçti - Son Dakika

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Danıştay'a 3 yeni üye seçti.

HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. HSK, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Fatih Zencirci, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar ile Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Nafiz Acar'ın Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verdi.

(İHA)