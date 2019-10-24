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HSK'deki görev değişimi

21 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığına seçilen HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan ve HSK Genel Sekreterliğine seçilen Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han'ı tebrik etti.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığına seçilen HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan ve HSK Genel Sekreterliğine seçilen Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han'ı tebrik etti.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HSK Genel Kurulunca HSK Teftiş Kurulu Başkanlığına seçilen HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan'ı ve HSK Genel Sekreterliğine seçilen Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han'ı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:04 Kaynak: AA
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