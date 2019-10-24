HSK'deki görev değişimi
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığına seçilen HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan ve HSK Genel Sekreterliğine seçilen Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han'ı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:04 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığına seçilen HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan ve HSK Genel Sekreterliğine seçilen Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han'ı tebrik etti.
Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HSK Genel Kurulunca HSK Teftiş Kurulu Başkanlığına seçilen HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan'ı ve HSK Genel Sekreterliğine seçilen Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han'ı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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