Son Dakika Haberleri: HSK'den, Ayşe Tuğba Arslan cinayetiyle ilgili inceleme izni
Son Dakika Güncel HSK'den, Ayşe Tuğba Arslan cinayetiyle ilgili inceleme izni - Son Dakika

HSK'den, Ayşe Tuğba Arslan cinayetiyle ilgili inceleme izni

6 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Ayşe Tuğba Arslan'ın boşandığı eşi tarafından öldürülmesi olayının incelenmesi için gerekli iznin verildiğini bildirdi.

HSK'den, Ayşe Tuğba Arslan cinayetiyle ilgili inceleme izni, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Ayşe Tuğba Arslan'ın boşandığı eşi tarafından öldürülmesi olayının incelenmesi için gerekli iznin verildiğini bildirdi.

Yılmaz, Twitter hesabından, Arslan'ın öldürülmesi olayına ilişkin açıklamada bulundu.

Olayla ilgili tüm ayrıntıların, soruşturmayı yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"HSK olarak söz konusu hususun incelenmesi için gerekli izin verilmiştir. İnceleme sonucunda ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gereğine tevessül olunacağı ve sonucun yine kamuoyu ile paylaşılacağı hususu saygı ile duyurulur. Yargının tarafsız, hızlı ve adil işlediği, güven verdiği, birlik ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir hukuk devleti ve ülke çocuklarımıza borcumuz."

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Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:14 Kaynak: AA
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