HSK'den Gezi Parkı davasına bakan mahkeme heyetine inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel HSK'den Gezi Parkı davasına bakan mahkeme heyetine inceleme - Son Dakika

HSK'den Gezi Parkı davasına bakan mahkeme heyetine inceleme

15 dakika önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davaya bakan, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanıkla ilgili beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlattı.

HSK'den Gezi Parkı davasına bakan mahkeme heyetine inceleme, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davaya bakan, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanıkla ilgili beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, HSK Birinci Dairesi, davaya bakan ve sanıklar hakkında beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesinin üyeleri hakkında inceleme başlatılmasını kararlaştırdı.

İncelemeyle konuyla ilgili kusur olup olmadığı araştırılacak, müfettiş raporunun ardından heyet hakkında karar verilecek.

Hakim ve Savcılar Kurulu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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