Son Dakika Haberleri: Hsk'den Öğretmenlerin Gözaltına Alınmasına İnceleme

Hsk'den Öğretmenlerin Gözaltına Alınmasına İnceleme

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha tartışması sonrasında, bir grup öğretmenin savcının talimatı ile gözaltına alındığı iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Hsk'den Öğretmenlerin Gözaltına Alınmasına İnceleme, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha tartışması sonrasında, bir grup öğretmenin savcının talimatı ile gözaltına alındığı iddiaları üzerine inceleme başlattı.

HSK, Çermik ilçesinde halı saha maçı yapan öğretmenlerin bir savcının talimatı ile gözaltına alındığı iddialarının basına yansıması üzerine harekete geçti.

Kurul, olaya ilişkin yargı görevlileri hakkında inceleme başlattı.

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Gül, paylaşımında, "Çermik'te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:15 Kaynak: AA

Diyarbakır, Çermik, Hakim ve Savcılar Kurulu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi Halı Saha Maçına Erken Gelen Savcı, 14 Öğretmeni Sahadan Çıkaramayınca Gözaltına Aldırdı

Önce Taciz, sonra Tokat! Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:45:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hsk'den Öğretmenlerin Gözaltına Alınmasına İnceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]