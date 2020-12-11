HSK'den sosyal medyada yer alan "şikayet dilekçesi" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

HSK'den sosyal medyada yer alan "şikayet dilekçesi" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
11.12.2020 21:57
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.
HSK'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün sosyal medyada, "üst düzey bir yargı mensubu hakkında birtakım iddialar içeren şikayet dilekçesinin HSK'ye iletildiğinin" ifade edildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Bahsedilen iddiaları içeren bir şikayet dilekçesinin kurulumuza başsavcılıklar aracılığı ile veya başka bir yolla gönderilmediği, kurulumuz sekretaryasında bu içerikte bir dilekçenin bulunmadığı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur." değerlendirmesinde bulunuldu.
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