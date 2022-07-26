HSK'den yeni kurulan mahkemeler için karar! Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi

HSK'den yeni kurulan mahkemeler için karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

26.07.2022 11:05
HSK'den yeni kurulan mahkemeler için karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yeni kurulan Keşan, Develi ve Soma ağır ceza mahkemelerinin yargı çevreleri için belirlediği karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Keşan ilçesini Edirne Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkararak Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin Keşan, Enez ve İpsala ilçeleri olarak belirlenmesine karar verdi.

Develi ilçesini Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkaran HSK Genel Kurulu, Develi Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresini de Develi, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri olarak belirlenmesine hükmetti.

HSK Genel Kurulu, Soma ilçesini Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkararak Soma Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanını ise Soma ve Kırkağaç ilçeleri olarak belirlenmesini kararlaştırdı.

Yeni yargı alanlarına yönelik karar, 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak.

YORUMLAR
500
HSK, yeni kurulan mahkemelerin yargı çevrelerini belirledi HSK, yeni kurulan mahkemelerin yargı çevrelerini belirledi Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, göreve başladı Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, göreve başladı
Kaynak: AA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HSK'den yeni kurulan mahkemeler için karar! Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:56 Programında editörlüğünü yapıyor! Müge Anlı'nın erkek kardeşi ablasına benzerliğiyle dikkat çekiyor
10:52 Köpek balığı saldırısında ne yapılmalı? Deniz koruma bilimcisi David Shiffman yapılması gerekenleri anlattı
10:54 Dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 17,86 liradan alıcı buluyor
10:44 Kriz kâhini olarak anılan Prof. Dr. Nouriel Roubini: 1970'ler ve 2008'dekinden çok daha kötüsü yaşanabilir
10:43 Güne yükselişle başlayan gram altın 992 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:30 Çarptığı kişinin ölümüne neden olan Brezilyalı yıldız futbolcu alkol testine girmeyi reddetti
10:11 Kene kabusuna karşı hamle! Türkiye'nin çeşitli illerinde yüz binlerce sülün doğaya salınacak
09:58 Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 liraya çıkartıldı
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili esprili yanıt
09:41 Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 11:09:08. #1.12#
SON DAKİKA: HSK'den yeni kurulan mahkemeler için karar! Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement