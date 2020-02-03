HSK dolandırıcılık yaptığı iddia edilen savcı hakkında müfettiş görevlendirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa HSK dolandırıcılık yaptığı iddia edilen savcı hakkında müfettiş görevlendirdi - Son Dakika

HSK dolandırıcılık yaptığı iddia edilen savcı hakkında müfettiş görevlendirdi

6 saat önce

Bakırköy Adliyesi'nde görevli savcı Tamer C.'nin memurları dolandırdığı iddiası üzerine Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettiş görevlendirerek, soruşturma başlattı.

HSK dolandırıcılık yaptığı iddia edilen savcı hakkında müfettiş görevlendirdi, System.String[]

Bakırköy Adliyesi'nde görevli savcı Tamer C.'nin memurları dolandırdığı iddiası üzerine Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettiş görevlendirerek, soruşturma başlattı.


Bakırköy Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Tamer C.'nin 1 savcı, 2 zabıt katibi ve adliye dışından 2 kişiyi 6 milyon ile 12 milyon arasında dolandırdığı iddiası üzerine Hakim ve Savcılar Kurulu konuyla ilgili müfettiş görevlendirerek, soruşturma başlattı. Konuyla ilgili bir savcının HSK müfettişine ifade verdiği, Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir savcının ise 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı. Mağdur olduğu iddia edilen kişi sayısı ve paranın miktarı müfettiş incelemesinin ardından belirlenecek.


Öte yandan Tamer C.'nin istifasını sunup İstanbul dışına çıktığı öğrenildi. - İSTANBUL

Hakim ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Savcısı, Bakırköy Adliyesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:22 Kaynak: İHA
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