Son Dakika Haberleri: HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren...
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HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren...

1 saat önce

HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı.

HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren..., System.String[]
HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06 Kaynak: AA
Hakim ve Savcılar Kurulu, Politika
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