HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren...
1 saat önce
HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı.
HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06 Kaynak: AA
Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı
Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı
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