Son Dakika Haberleri: HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyuna tepki gösteren Hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden...
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HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyuna tepki gösteren Hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden...

1 saat önce

HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyuna tepki gösteren Hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden aldı.

HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyuna tepki gösteren Hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden..., System.String[]
HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyuna tepki gösteren Hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden aldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:21 Kaynak: İHA
Hakim ve Savcılar Kurulu, 3. Sayfa
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