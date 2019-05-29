HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyuna tepki gösteren Hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden...
1 saat önce
HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyuna tepki gösteren Hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden aldı.
HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyuna tepki gösteren Hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden aldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:21 Kaynak: İHA
Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı
Avukatın etek boyuna karışan hakim gelen tepki sonrası sakalını kesti
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