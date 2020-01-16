HSK, eski korgeneral İyidil'in beraati ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20.... - Son Dakika

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HSK, eski korgeneral İyidil'in beraati ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20....
6 saat önce
HSK, eski korgeneral İyidil'in beraati ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi heyeti hakkında inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:02 Kaynak: AA
HSK, eski korgeneral İyidil'in beraati ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi heyeti hakkında inceleme başlattı.
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