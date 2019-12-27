HSK, FETÖ ile irtibatı tespit edildiği gerekçesiyle 18 hakim ve savcıyı açığa aldı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa HSK, FETÖ ile irtibatı tespit edildiği gerekçesiyle 18 hakim ve savcıyı açığa aldı. - Son Dakika

HSK, FETÖ ile irtibatı tespit edildiği gerekçesiyle 18 hakim ve savcıyı açığa aldı.

6 saat önce

HSK, FETÖ ile irtibatı tespit edildiği gerekçesiyle 18 hakim ve savcıyı açığa aldı.

HSK, FETÖ ile irtibatı tespit edildiği gerekçesiyle 18 hakim ve savcıyı açığa aldı., System.String[]

HSK, FETÖ ile irtibatı tespit edildiği gerekçesiyle 18 hakim ve savcıyı açığa aldı. - ANKARA

Hakim ve Savcılar Kurulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:51 Kaynak: İHA
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