Hsk, Fetö İrtibatı Nedeniyle 17 Hakim ve Savcıyı Meslekten İhraç Etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
), FETÖ irtibatı nedeniyle 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.
HSK Genel Kurulu toplantısında, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti belirlenen 17 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verildi. İhraç edilen hakim ve savcıların listesi şöyle:
"Ankara
Batı Savcısı Ferhat Sarıkaya
, Mersin
Cumhuriyet Savcısı İdris Turgut, Adana
Cumhuriyet Savcısı Mustafa İbrahim
Kenanoğlu, Ilgaz
Cumhuriyet Savcısı Habip Nişancı, İstanbul
Hakimi Caner Kahraman, Manavgat
Hakimi Feyza Temizkan, Gebze
Hakimi Lokman Kambur, Şanlıurfa
Hakimi Yakup Tatlı, Erzurum
İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Anuk, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Sayıt Dedebalı, Yatağan
Hakimi Ergül Bala
, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Suphandağı, Adana Hakimi Ayşe Atalay, Gaziantep
Hakimi Mahmut Yaşar
, Mardin
İdare Mahkemesi Üyesi Tuba Şule Kızıltoprak, Germencik
Cumhuriyet Savcısı Onur Kaya
, Çatalca
Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin
Yeler." Şemdinli
soruşturmasındaki usulsüzlüklerinden dolayı meslekten ihraç edilen Ferhat Sarıkaya, FETÖ iltisakı nedeniyle ikinci kez meslekten ihraç edildi. - ANKARA