HSK, FETÖ irtibatı ve iltisakı nedeniyle bir savcıyı meslekten ihraç etti - Son Dakika
Üye Girişi

HSK, FETÖ irtibatı ve iltisakı nedeniyle bir savcıyı meslekten ihraç etti

26.07.2022 10:09
HSK, FETÖ irtibatı ve iltisakı nedeniyle bir savcıyı meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) irtibat ve iltisak nedeniyle Aydın Cumhuriyet Savcısı Aykut Aydoğan'ı meslekten ihraç etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) irtibat ve iltisak nedeniyle Aydın Cumhuriyet Savcısı Aykut Aydoğan'ı meslekten ihraç etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, HSK Genel Kurulu dünkü toplantıda, Aydoğan'ın durumunu görüştü.

HSK Genel Kurulu, ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturma dosyaları, sosyal çevre araştırması, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin başka hakim ve savcılarla ilgili soruşturma ve dava dosyalarındaki ifadeler, itirafçı hakim ve savcıların beyanları, HTS raporları, emniyet analiz raporları doğrultusunda, FETÖ ile iltisak ve irtibatı bulunduğu sabit görülen Aydın Cumhuriyet Savcısı Aykut Aydoğan'ın meslekten çıkarılmasına karar verdi.

Ayrıca HSK Genel Kurulu, meslekten ihraç edilen Kozan Hakimi Yasin Kurt'un da yeniden inceleme talebini esastan reddetti.

YORUMLAR
500
Malatya'da 45 yıldır demire şekil veriyor Malatya'da 45 yıldır demire şekil veriyor Ateş savaşçıları için seferber oldular Ateş savaşçıları için seferber oldular
Kaynak: AA

Hakimler Savcılar Kurulu, Aydoğan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HSK, FETÖ irtibatı ve iltisakı nedeniyle bir savcıyı meslekten ihraç etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:58 Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 liraya çıkartıldı
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili esprili yanıt
09:41 Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak
09:39 Silikonlarını yenileten Seda Sayan, iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
09:31 Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı
09:25 Benzine 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
09:16 Deprem uzmanından yapı stoku uyarısı: 4.6'lık deprem, 6.4'ün ayak sesi olabilir
09:07 MasterChef Türkiye şeflerin aylık maaşı şaşkına çevirdi! Bonkör patron Acun Ilıcalı
09:00 Türkiye'ye sızan teröristler etkisiz hale getirildi! Haberi Bakan Süleyman Soylu duyurdu
09:00 Efsane boksör Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemerini alabilmek için serveti gözden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 10:09:26. #1.11#
SON DAKİKA: HSK, FETÖ irtibatı ve iltisakı nedeniyle bir savcıyı meslekten ihraç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement