Ayrıca HSK Genel Kurulu, meslekten ihraç edilen Kozan Hakimi Yasin Kurt 'un da yeniden inceleme talebini esastan reddetti.

HSK Genel Kurulu, ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturma dosyaları, sosyal çevre araştırması, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin başka hakim ve savcılarla ilgili soruşturma ve dava dosyalarındaki ifadeler, itirafçı hakim ve savcıların beyanları, HTS raporları, emniyet analiz raporları doğrultusunda, FETÖ ile iltisak ve irtibatı bulunduğu sabit görülen Aydın Cumhuriyet Savcısı Aykut Aydoğan'ın meslekten çıkarılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › HSK, FETÖ irtibatı ve iltisakı nedeniyle bir savcıyı meslekten ihraç etti - Son Dakika

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