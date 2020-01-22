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HSK: "FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakları sabit görülen 3 bin 926 hakim ve savcı...
6 saat önce
HSK: "FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakları sabit görülen 3 bin 926 hakim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararı verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:49 Kaynak: İHA
HSK: "FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakları sabit görülen 3 bin 926 hakim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararı verilmiştir. Halen görevde olan hakim ve savcılar hakkında FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisaklarına dair gelen tüm ihbar ve şikayetler titizlikle incelenmekte olup, ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma izinleri verilmekte." - ANKARA
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