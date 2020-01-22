HSK: "FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakları sabit görülen 3 bin 926 hakim ve savcı... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa HSK: 'FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakları sabit görülen 3 bin 926 hakim ve savcı... - Son Dakika

HSK: "FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakları sabit görülen 3 bin 926 hakim ve savcı...

6 saat önce

HSK: "FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakları sabit görülen 3 bin 926 hakim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararı verilmiştir.

HSK:

HSK: "FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakları sabit görülen 3 bin 926 hakim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararı verilmiştir. Halen görevde olan hakim ve savcılar hakkında FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisaklarına dair gelen tüm ihbar ve şikayetler titizlikle incelenmekte olup, ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma izinleri verilmekte." - ANKARA

Hakim ve Savcılar Kurulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:49 Kaynak: İHA
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