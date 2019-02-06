Yargıtaya üye seçimine ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) Genel Kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK Genel Kurulunun boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için yaptığı seçime göre, İstanbul
Hakimi Ayhan Ayan, Konya
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eyüp
Mergen, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir, Ankara
Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Musa Yücel, Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç
, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy, İzmir
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ
Yargıtayın yeni üyeleri oldu.