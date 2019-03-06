Son Dakika Haberleri: Hsk Genel Kurulu, Bakan Gül Başkanlığında Toplandı

Hsk Genel Kurulu, Bakan Gül Başkanlığında Toplandı

34 dakika önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında toplandı.

Hsk Genel Kurulu, Bakan Gül Başkanlığında Toplandı, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında toplandı. Toplantıda Türk Yargı Etiği Bildirgesi ele alındı.

HSK Genel Kurulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında toplandı. HSK'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda 2016'dan beri üzerinde çalışılan Türk Yargı Etiği Bildirgesi ele alındı. Hakimler Savcılar Kurulu Başkanı sıfatı ile Adalet Bakanı Gül'ün başkanlığında toplanan HSK, Türk Yargı Etiği Bildirgesi taslak metni üzerinde son değerlendirmelerini yaptı. Hazırlıkları tamamlanmak üzere olan Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nde "Hakim ve Savcılar Bağımsızdırlar", "Tarafsızdırlar", "Yargıya Olan Güveni Temsil Ederler", "Mesleğe Yaraşır Şekilde Davranırlar" gibi başlıklar yer alıyor. Çalışmaların "güven veren adalet" anlayışıyla sürdürülerek, Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin önümüzdeki günlerde açıklanması planlanıyor.

Yargı etiği konusunda çalışmalar yapmak üzere 2016 yılında HSK bünyesinde Yargı Etiği Bürosu oluşturuldu. 2017-2021 Yargı Strateji Belgesi'nde de "Etik Kuralları Belirleme Çalışmalarının Yapılması" hedefi yer aldı. Bu süreçte uluslararası belgeler taranıp, hakim-savcılar başta olmak üzere yargı çevreleri ile geniş istişareler gerçekleştirilerek, UYAP üzerinden anketler yapıldı ve bu yolla özgün Türk Yargı Etiği Bildirgesi taslak metni ortaya çıkarıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:29 Kaynak: İHA

Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Hakim ve Savcılar Kurulu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HSK, Cumhurbaşkanı'na Hakaret Davasında Beraate Hükmeden Hakime Yer Değiştirme Cezası Verdi 28 Yaşındaki Genç, Evine Girdiği 72 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etti

Gençlerden Örnek Davranış! Çıplak Ayaklı Vatandaşı Bulup Bot Hediye Ettiler Temel Karamollaoğlu'ndan İddialı Çıkış: Anketlerde Önde Çıkıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:03:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hsk Genel Kurulu, Bakan Gül Başkanlığında Toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]