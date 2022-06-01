HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı - Son Dakika
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HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı

01.06.2022 10:45
HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.

HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı.

Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştayın yeni üyeleri oldu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı - Son Dakika
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