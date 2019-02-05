Hsk Genel Kurulu, Boş Bulunan 8 Yargıtay Üyeliği İçin Seçim Yaptı.
57 dakika önce
HSK Genel Kurulu, boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı.
HSK
Genel Kurulu, boş bulunan 8 Yargıtay
üyeliği için seçim yaptı. Yargıtayın yeni üyeleri arasında İzmir
Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner de yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:11 Kaynak: AA
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