Son Dakika Haberleri: Hsk Genel Kurulu, Boş Bulunan 8 Yargıtay Üyeliği İçin Seçim Yaptı.

Hsk Genel Kurulu, Boş Bulunan 8 Yargıtay Üyeliği İçin Seçim Yaptı.

57 dakika önce

HSK Genel Kurulu, boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı.

Hsk Genel Kurulu, Boş Bulunan 8 Yargıtay Üyeliği İçin Seçim Yaptı., System.String[]
HSK Genel Kurulu, boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. Yargıtayın yeni üyeleri arasında İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner de yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:11 Kaynak: AA

İzmir, Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel
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