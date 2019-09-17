HSK Genel Kurulu, boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği ile 3 Danıştay üyeliğine seçim yaptı.
34 dakika önce
HSK Genel Kurulu, boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği ile 3 Danıştay üyeliğine seçim yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:53 Kaynak: İHA
HSK Genel Kurulu, boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği ile 3 Danıştay üyeliğine seçim yaptı. - ANKARA
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