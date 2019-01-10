Son Dakika Haberleri: Hsk Genel Kurulu, Fetö İrtibatı Nedeniyle 17 Hakim ve Savcıyı Meslekten İhraç Etti.

Hsk Genel Kurulu, Fetö İrtibatı Nedeniyle 17 Hakim ve Savcıyı Meslekten İhraç Etti.

20 dakika önce

IHAAW150202-GEN/10-01-2019- HSK Genel Kurulu, FETÖ irtibatı nedeniyle 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

Hsk Genel Kurulu, Fetö İrtibatı Nedeniyle 17 Hakim ve Savcıyı Meslekten İhraç Etti., System.String[]
IHAAW150202-GEN/10-01-2019

- HSK Genel Kurulu, FETÖ irtibatı nedeniyle 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. 10.01.2019 15: 02: 02 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

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