HSK Genel Kurulu'nda boşalan 3 üyelik için seçim yapıldı - Son Dakika
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HSK Genel Kurulu'nda boşalan 3 üyelik için seçim yapıldı

01.06.2022 11:11

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca boşalan 3 Danıştay üyeliği için HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu seçildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.

3 ÜYELİK İÇİN SEÇİM YAPILDI

HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştayın yeni üyeleri oldu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: HSK Genel Kurulu'nda boşalan 3 üyelik için seçim yapıldı - Son Dakika
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