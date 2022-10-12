Alınan bilgiye göre, HSK Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › HSK Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 üye seçti - Son Dakika

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