HSK, Gezi davasında beraat kararı veren mahkeme heyetine inceleme başlattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya HSK, Gezi davasında beraat kararı veren mahkeme heyetine inceleme başlattı - Son Dakika Dünya

HSK, Gezi davasında beraat kararı veren mahkeme heyetine inceleme başlattı

18 dakika önce

HSK, Gezi davasında beraat kararı veren mahkeme heyetine inceleme başlattı

HSK, Gezi davasında beraat kararı veren mahkeme heyetine inceleme başlattı, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı eylemleri davasında sanıklara beraat kararı veren mahkeme heyeti hakkında inceleme başlattı.


HSK Birinci Dairesi tarafında verilen karara göre Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk'in yanı sıra üyeler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında soruşturma yürütülecek.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:20 
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