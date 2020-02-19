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HSK, Gezi davasında beraat kararı veren mahkeme heyetine inceleme başlattı
18 dakika önce
HSK, Gezi davasında beraat kararı veren mahkeme heyetine inceleme başlattı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı eylemleri davasında sanıklara beraat kararı veren mahkeme heyeti hakkında inceleme başlattı.
HSK Birinci Dairesi tarafında verilen karara göre Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk'in yanı sıra üyeler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında soruşturma yürütülecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:20
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