HSK: "Görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa HSK: 'Görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor' - Son Dakika

HSK: "Görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor"

6 saat önce

HSK: "Görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor"

HSK:

HSK: "Görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor" - ANKARA

Hakim ve Savcılar Kurulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:46 Kaynak: İHA
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