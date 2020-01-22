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HSK: "Görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor"
6 saat önce
HSK: "Görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor"
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:46 Kaynak: İHA
HSK: "Görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor" - ANKARA
Son Dakika Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı FETÖ'nün kamuya yeniden sızmak için "tavşan aday" taktiğini kullandığı ortaya çıktı FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Semaverden sızan karbonmonoksit gazı iki can aldı