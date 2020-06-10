HSK, HANEFİ AVCI'YI HUKUKSUZ YARGILAYAN FETÖ MENSUBU HAKİMLERİ YARGILAMA İZNİ VERDİ - Son Dakika

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK), kamuoyunda "Devrimci Karargahö adıyla bilinen davanın, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten çıkartılan hakimleri Murat Üründü ve Nurullah Çınar hakkında soruşturma izni verdi. Üründül ve Çınar, Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı 'nın " Haliç 'te Yaşayan Simonlarö adlı kitabını yayımlamasından sonra, mensubu oldukları FETÖ'yle eylem ve fikir birliği içinde, planlı ve sistematik şekilde, hukuka aykırı uydurma bahanelerle dava açtıkları, hürriyetini kısıtladıkları, hukuka aykırı işlemler yaptıkları suçlamalarıyla soruşturulacak.

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında Devrimci Karargah Örgütüne yardım etmek ve benzeri iddialarla hukuka aykırı olarak soruşturma ve dava açtıkları, hürriyetini kısıtladıkları gerekçesiyle FETÖ'den ihraç edilen iki hakim hakkında soruşturma izni verildi. Avcı'nın Haliç'te Yaşayan Simonlar adlı kitabını yayımlamasından sonra, Murat Üründü ve Nurullah Çınar'ın mensubu oldukları FETÖ'nün eylem ve fikir birliğiyle içinde, planlı ve sistematik şekilde, hukuka aykırı uydurma bahanelerle dava açtıkları belirtildi.

GAZETE İLANIYLA DUYURULDU

HSK Genel Sekreterliği'nin gazete ilanıyla duyurduğu kararda, ihraç edilen hakimler Üründü ve Çınar'ın, Hanefi Avcı'nın Devrimci Karargah Örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlamasıyla gözaltına alınması ve tutuklanması sonrası, hukuki ve fiili hiçbir olgu ortaya koymadan, soyut basmakalıp cümlelerle tutukluluk halinin devamı, tahliye talebinin ve itirazının reddine karar verdiklerini bildirildi. HSK, Avcı'nın şikayetçi olduğu Murat Üründü ve Nurullah Çınar hakkında kovuşturma izni verildiğini duyurdu. Adreslerinde bulunamadığı için gazete ilanıyla savunmaları istenen Üründü ve Çınar'a 10 günlük süre verildi. Dosya Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

- İstanbul