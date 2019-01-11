Hsk, İhraç Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK
), Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK, Kararlarında, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatları bulunduğu sabit görülen 17 hakim ve cumhuriyet savcısının aynı kararname maddesi uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği belirtildi.
Oy birliğiyle alınan kararda, meslekten çıkarılanların 17 hakim ve cumhuriyet savcısının tebliğ tarihinde itibaren 10 gün içinde HSK Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunabileceği kaydedildi.
HSK kararıyla ihraç edilen hakim ve savcıların isimleri şöyle, "Ankara
Batı Savcısı Ferhat Sarıkaya
, Mersin
Cumhuriyet Savcısı İdris Turgut, İstanbul
Hakimi Caner Kahraman, Manavgat
Hakimi Feyza Temizkan, Gebze
Hakimi Lokman Kambur, Şanlıurfa
Hakimi Yakup Tatlı, Erzurum
İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Anuk, Adana
Cumhuriyet Savcısı Mustafa İbrahim
Kenanoğlu, Ilgaz
Cumhuriyet Savcısı Habip Nişancı, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Sayıt Dedebalı, Yatağan
Hakimi Ergül Bala
, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Suphandağı, Adana Hakimi Ayşe Atalay, Gaziantep
Hakimi Mahmut Yaşar
, Mardin
İdare Mahkemesi Üyesi Tuba Şule Kızıltoprak, Germencik
Cumhuriyet Savcısı Onur Kaya
, Çatalca
Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin
Yeler." - ANKARA