HSK, İstanbul'daki darp şüphelilerinin serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme başlattı - Son Dakika

HSK, İstanbul'daki darp şüphelilerinin serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme başlattı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, İstanbul'da bir kişiyi gasp ve darbederek dere yatağına attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin hakimlikçe serbest bırakılmasına ilişkin inceleme başlattı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, İstanbul'da bir kişiyi gasp ve darbederek dere yatağına attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin hakimlikçe serbest bırakılmasına ilişkin inceleme başlattı.
HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İstabul'da meydana gelen ve şüphelileri hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' fiillerinden yapılan soruşturma esnasında faillerin serbest bırakıldığı iddialarıyla ilgili HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmıştır."
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