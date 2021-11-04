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HSK kararı ile Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi belirlendi - Son Dakika

HSK kararı ile Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi belirlendi

04.11.2021 03:38
HSK kararı ile Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, yeni kurulan Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresini belirledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, yeni kurulan Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresini belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin kurulması nedeniyle Küçükçekmece ilçesinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılması ile Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresinin Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri olarak belirlenmesine ilişkin yazısı HSK Genel Kurulunca görüşüldü.

Bu kapsamda, Küçükçekmece ilçesinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılmasına, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresinin ise Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri olarak belirlenmesine karar verildi.

Ayrıca, Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri bakımından; asliye ticaret, iş, tüketici, fikri ve sınai haklar mahkemeleri ile infaz hakimliğine ilişkin daha önce alınan yargı çevresi kararlarının uygulanmasının devamı kararlaştırılırken söz konusu kararın 11 Kasım'dan itibaren uygulanacağı bildirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Hakimler Savcılar Kurulu, Küçükçekmece, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HSK kararı ile Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: HSK kararı ile Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi belirlendi - Son Dakika
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