Son Dakika Haberleri: HSK kararname prensiplerini açıkladı

HSK kararname prensiplerini açıkladı

1 saat önce

HSK Birinci Dairesince hazırlanan Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname Prensipleri ilan edildi.

HSK kararname prensiplerini açıkladı, System.String[]
HSK Birinci Dairesince hazırlanan Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname Prensipleri ilan edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:45 

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ekonomi
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