HSK kararname prensiplerini açıkladı
1 saat önce
HSK Birinci Dairesince hazırlanan Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname Prensipleri ilan edildi.
HSK Birinci Dairesince hazırlanan Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname Prensipleri ilan edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:45
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