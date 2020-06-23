HSK kararnamesi ile Gümüşhacıköy'de 2 savcı ve 2 hakimin tayini çıktı - Son Dakika

HSK kararnamesi ile Gümüşhacıköy'de 2 savcı ve 2 hakimin tayini çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden 2 savcı ile 2 hakimin tayini çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:11 Kaynak: AA
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