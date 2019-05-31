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HSK kararnamesi yayınlandı

37 dakika önce

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSK kararnamesi yayınlandı, System.String[]
HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:03 
Hakim ve Savcılar Kurulu, Ekonomi
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