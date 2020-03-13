HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi - Son Dakika

HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi

35 dakika önce

Hakim ve Savcılar Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesine yönelik kararını ilgili mercilere gönderdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.

HSK'nın internet sitesinde HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı ve "Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler" başlığıyla yer alan açıklamada, koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre 100'den fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçtiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün virüs için küresel risk seviyesini "yüksekten" "çok yüksek" seviyesine çıkardığı ayrıca "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu" ilan edildiği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında; yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, mezkur kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim."

Söz konusu karar, bölge adliye mahkemeleri adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye mahkemeleri cumhuriyet başsavcılıklarına, bölge idare mahkemeleri adalet komisyonu başkanlıklarına, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına ve cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi.

HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu! Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi

Son Dakika Haberleri
21:16 ANTALYA 'Yüzey temizliğinde çamaşır suyu her zaman bulunmaz bir dezenfektan'
21:16 Antalya'da aracıyla su kanalına düşen sürücü yaralandı
21:15 Kosova'da 2 korona virüsü vakası
21:14 OTOGARLARDA TATİL YOĞUNLUĞU GÜN BOYU DEVAM ETTİ
21:14 ELAZIĞ Bakan Kurum Koronavirüs nedeniyle çevre ihbar hattı oluşturduk - 1

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:19:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]