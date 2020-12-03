Son dakika haberi! 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

Son dakika haberi! 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de

03.12.2020 06:29
Son dakika haberi! 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de, System.String[]

Son dakika haberleri: Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle,13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle,13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle, 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete yayımlanan HSK Genel Kurulu kararında, başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütleriyle veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum ya da gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı mensuplarının meslekten çıkarılmasının, demokratik toplumun temel değerlerinden biri olan yargının güvenilirliği ve saygınlığının sağlanması bakımından ayrı bir önem taşıdığı belirtildi.

Bu kapsamda, 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görülen 13 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği kaydedildi. - ANKARA

Hakim ve Savcılar Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü, Resmi Gazete, Hakim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika


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