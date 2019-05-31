HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi

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Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçında iki taraftar gözaltına alındı

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

İmamoğlu, cami çıkışı bir vatandaşın protestosu ile karşılaştı: Hangi yüzle destekliyorsunuz?