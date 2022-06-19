HSK'nin adli ve idari yargı yaz kararnamesi tamamlandı - Son Dakika
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HSK'nin adli ve idari yargı yaz kararnamesi tamamlandı

19.06.2022 22:36
HSK'nin adli ve idari yargı yaz kararnamesi tamamlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı yaz kararnamesi tamamlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı yaz kararnamesi tamamlandı.

Kararnameyle Eskişehir, Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli ve Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti, 3 Bölge Adliye Mahkemesine de yeni başsavcı atandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Yeldan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

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Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, tamamladıkları 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesinin, HSK internet sitesinde yayınlanacağını bildirdi.

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Son dakika haber | HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Son dakika haber | HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Didimli Çocuklar Karne Şenliğinde Eğlendi Didimli Çocuklar Karne Şenliğinde Eğlendi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HSK'nin adli ve idari yargı yaz kararnamesi tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: HSK'nin adli ve idari yargı yaz kararnamesi tamamlandı - Son Dakika
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