Son Dakika Haberleri: HSK'nin mazeret kararnamesi ile boş bulunan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Cumhuriyet...
Son Dakika Güncel HSK'nin mazeret kararnamesi ile boş bulunan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Cumhuriyet...

HSK'nin mazeret kararnamesi ile boş bulunan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Cumhuriyet...

6 saat önce

HSK'nin mazeret kararnamesi ile boş bulunan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen getirildi.

HSK'nin mazeret kararnamesi ile boş bulunan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Cumhuriyet..., System.String[]

HSK'nin mazeret kararnamesi ile boş bulunan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen getirildi.

Hakim ve Savcılar Kurulu, Başsavcı, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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