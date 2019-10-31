HSK'nin mazeret kararnamesi ile boş bulunan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Cumhuriyet...
6 saat önce
HSK'nin mazeret kararnamesi ile boş bulunan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:50 Kaynak: AA
HSK'nin mazeret kararnamesi ile boş bulunan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen getirildi.
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