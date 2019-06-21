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HSK Teftiş Kurulu Başkanı Kolukısa, Artvin'de

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, Artvin Adliyesini ziyaret etti.

HSK Teftiş Kurulu Başkanı Kolukısa, Artvin'de, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, Artvin Adliyesini ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Kolukısa, adliye girişinde Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay ve adliye personeli tarafından karşılandı.
Kolukısa, bir süredir teftiş için kentte bulunan HSK Başmüfettişi Koray Demirci, HSK Müfettişi Nevzat Cahit Toprak ile Başbay'ı makamında ziyaret etti.
Kolukısa, daha sonra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Uğur Bay'ı ziyaret etti.
Artvin Adliyesinde görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarıyla da bir araya gelen Kolukısa, bir süre onlarla sohbet etti.
Ziyaretlerin ardından Kolukısa'ya ay yıldızlı tablo ile yöresel ürünler hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:51 Kaynak: AA
Yunus Nadi, Hakim ve Savcılar Kurulu, Artvin, Kolukısa, Güncel
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