Son Dakika Haberleri: HSK üyesi Ekinci'den Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret
Son Dakika Güncel HSK üyesi Ekinci'den Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret

HSK üyesi Ekinci'den Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret

37 dakika önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Mehmet Akif Ekinci, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.

HSK üyesi Ekinci'den Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Mehmet Akif Ekinci, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.


Ekinci, beraberinde hakim ve savcılarla gerçekleştirdiği ziyarette Kaymakamı Sinanoğlu ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sinanoğlu, Ekinci'ye babasının vefatından dolayı başsağlığı diledi.

Ekinci, ziyarete katılan Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Memduh Yalvaç, hakimler ve savcılar ile çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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