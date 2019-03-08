Son Dakika Haberleri: Hsk, Yargı Bağımsızlığını Tehlikeye Atacak Hiçbir Davranışa Bugüne Kadar İzin Vermemiştir"

Hsk, Yargı Bağımsızlığını Tehlikeye Atacak Hiçbir Davranışa Bugüne Kadar İzin Vermemiştir"

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "HSK, hakim ve savcılardan neşet edecek, yargı bağımsızlığını tehlikeye atacak, mutlak tarafsızlık imajını zedeleyebilecek yargının güvenilirliği ve saygınlığını sarsacak hiçbir davranışa bugüne kadar izin vermemiş, bundan sonra...

Hsk, Yargı Bağımsızlığını Tehlikeye Atacak Hiçbir Davranışa Bugüne Kadar İzin Vermemiştir
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "HSK, hakim ve savcılardan neşet edecek, yargı bağımsızlığını tehlikeye atacak, mutlak tarafsızlık imajını zedeleyebilecek yargının güvenilirliği ve saygınlığını sarsacak hiçbir davranışa bugüne kadar izin vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan bir sanığın beraatine hükmeden hakime, bu kararı nedeniyle "yer değiştirme" cezası verildiği iddiaları üzerine yapılan basın açıklamasının metnine yer veren Yılmaz, 16 Nisan 2017'deki halk oylaması sürecinde, "Hayır" oyu vereceklerin PKK ile aynı muameleyi göreceğini paylaşan savcı C.K. ile oylarının "Hayır" olacağını basın toplantısı ile duyuran hakim A.S.P. hakkında HSK 2. Dairesinin kınama cezası verdiğini hatırlattı.

Eylemlerin niteliği ile daha önce verilen disiplin cezası olmaması nedeniyle söz konusu hakim ve savcı hakkında kanun hükmü uyarınca bir alt cezanın uygulanmasının kararlaştırıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti.

"HSK, hakim ve savcılardan neşet edecek, Yargı bağımsızlığını tehlikeye atacak, mutlak tarafsızlık imajını zedeleyebilecek yargının güvenilirliği ve saygınlığını sarsacak hiç bir davranışa bugüne kadar izin vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir. Türk hakim ve savcıları, görevlerini yerine getirirken, ayrımcılıktan, gerçek ya da görüntüden ibaret olan önyargılardan veya tarafsızlığını bozan etkilerden kaçınmayı ilke edinmiştir. Hem kamusal alanda hem de bireysel düzeyde bu ilkeleri korumaya büyük özen gösterir. Yargısal görevini, tarafsız, önyargısız ve iltimassız olarak yerine getireceğini bilir. Kendi değer yargılarının, yaşadığı olayların, travmalarının yargılama sırasında bir kişi ya da kesime karşı önyargıya dönüşmesine izin vermez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:00 Kaynak: AA

Hakim ve Savcılar Kurulu, Mehmet Yılmaz, Güncel
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