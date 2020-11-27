HSK, Yargıtay'a 11 yeni üye seçti - Son Dakika

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın da arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.

HSK, Yüksel Kocaman, İrfan Fidan, Fuzuli Aydoğdu, Mehmet Beyhan Seçkin, Canel Rüzgar, Selfet Giray, Ahmet Çiçekli, Kemal Güngör, Mustafa Ercan, Mustafa Doğan ve Savaş Şahinbay'ı Yargıtay'a üye seçti. Yargıtay'a üye seçilenler arasında yer alan Kocaman Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Fidan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Ercan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı, Çiçekli ise Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı görevini yürütüyordu. Yargıtay'a seçilen isimlerden Giray ise Ankara'da kritik davalara bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanıydı. Giray, 15 Temmuz 2016 sonrası ismi tekrar "Mürted" olan FETÖ'cü darbe girişiminin komuta merkezi "Akıncı Üssü davası"nda sanıklar hakkındaki hükmü açıklamıştı.

(İHA)