HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Güre, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

KASTAMONU'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre (55), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'da 3 Nisan'da kalp krizi geçiren ve dün hayatını kaybeden, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde de bulunan HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre için İzmir Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Kamil Erkut Güre'nin oğlu Oğulcan Enes Güre ve eşi Birsel Balta Güre'nin yanı sıra Adalet Bakanı Yardımcısı Yakup Moğul, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye başkanları, oda başkanları ve yargı camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, "Kamil Erkut Güre, saygın, çalışkan, özverili kardeşimizdi. Vefatı bizleri çok üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, ailesine, sevenlerine, yargı camiasına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kamil Erkut Güre'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.