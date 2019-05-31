HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK
) Birinci Dairesi tarafından yayınlanan 2019 Kararnamesi ile adli ve idari yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti. Kararnameyle 20 ilin başsavcısı değişirken, FETÖ soruşturmalarını yürüten Ankara
Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın ise yeri değişmedi.
HSK 2019 Kararnamesi, mesai bitimine yakın internet sitesinde yayınlandı. Kararname ile 3 bin 358'i adli, 364'ü idari yargıda olmak üzere toplam 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameye göre, aralarında Diyarbakır
ve İzmir
'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi. İstanbul
ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılarının ise görev yeri değişmedi.
GÖREV YERİ DEĞİŞENLER
Kararname ile Eskişehir
Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Yargıtay
Savcılığına, Sivas
Başsavcısı Murat İrcal Eskişehir Başsavcılığı
'na getirildi. Salihli
Başsavcısı Hasan Uğurlu
da Sivas Başsavcısı oldu. Kayseri
Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığına atanan Muğla
Başsavcısı İlyas Yavuz
'un yerine Burdur
Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı getirildi. Yüksekova
Başsavcısı Özkan Gürdoğan ise Burdur Başsavcısı oldu. Isparta
Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç
, Gaziantep
Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığına, Akhisar
Başsavcısı Mustafa Akbulut
, Isparta Başsavcılığına getirildi. Muş
Başsavcısı Ömer Mete, Batman
Başsavcılığına, Erciş
Başsavcısı Harun Karahan ise Muş Başsavcılığına getirildi. Kars
Başsavcısı Mehmet Fatih
Camgöz, Niğde
Başsavcılığına, Ünye
Başsavcısı Soner Aygün, Kars Başsavcılığına, Hakkari
Başsavcısı Mustafa Balık
, Salihli Başsavcılığına, Serik Başsavcısı İsmet Çınar
, Hakkari Başsavcılığına getirildi. Bayburt
Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Tarsus
Başsavcılığında, Bozüyük
Başsavcısı Mahmut Bıçakçı ise Bayburt Başsavcılığına atandı. Van
Başsavcısı İbrahim Keskin
, Yargıtay Savcılığına, Niğde Başsavcısı Oğuzhan Dönmez Van Başsavcılığına atandı. Iğdır
Başsavcısı Muhammet Sağlam
, Menderes
Başsavcılığına, Anamur
Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Iğdır Başsavcılığına, Ağrı
Başsavcısı Tunay Pulça Akhisar Başsavcılığına, Elmadağ
başsavcısı Hasan Turgut
ise Ağrı Başsavcılığına atandı. Tunceli
Başsavcısı Behçet İşlek Karaman
Başsavcısı, Karacabey
Başsavcısı Mustafa Atbaş ise Tunceli Başsavcılığına atandı.
4 YENİ İSTİNAF MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇTİ
Kararname ile Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon
Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf) faaliyete geçirildi. Bu kapsamda Karaman Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz
, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Yalçın
Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı oldu. Batman Başsavcısı Mustafa Dede
Van Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığına, Muğla Başsavcısı İlyas Yavuz da Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığına atandı. KPSS
YOLSUZLUĞU DAVASININ HAKİMİ, BÖLGE ADLİYESİ DAİRE BAŞKANI OLDU
Kararname ile kritik davalara bakan Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüsamettin Otçu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı görevine atandı. Otçu'nun başkanlığını yaptığı mahkeme, Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te meydana gelen olaylarda Yasin Börü
ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davayı karara bağlamıştı.
Aynı mahkeme, FETÖ/PDY'nin 2010'da KPSS sorularını sızdırmasıyla ilgili açılan davalara ve Rus Büyükelçi Karlov suikastı ile ilgili açılan davanın da aralarında bulunduğu çok sayıda kritik davaya bakıyor.
HALİSDEMİR DAVASININ HAKİMİ, YARGITAY SAVCISI OLDU
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında darbeci General Semih Terzi
'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir
'in şehit edilmesine ilişkin dava ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davayı karara bağlayan Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Kantık, Yargıtay Savcılığı'na atandı.
ÇUBUK BAŞSAVCISI DA DEĞİŞTİ
Kararnameyle, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na şehit cenazesi sırasında yapılan saldırı soruşturmasını yürütün Ankara Çubuk
Başsavcısı Mesut Güler
, Yargıtay savcılığına atandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hakimi Halil Demir
, Güler'in yerine Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı oldu.