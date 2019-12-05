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Son Dakika Güncel HSYK eski Daire Başkanı Okur'a, FETÖ'den 10 yıl hapis cezası - Son Dakika

HSYK eski Daire Başkanı Okur'a, FETÖ'den 10 yıl hapis cezası

6 saat önce

HAKİMLER ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire eski Başkanı İbrahim Okur, FETÖ/PDY yöneticiliği suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HSYK eski Daire Başkanı Okur'a, FETÖ'den 10 yıl hapis cezası, System.String[]

HAKİMLER ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire eski Başkanı İbrahim Okur, FETÖ/PDY yöneticiliği suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 9'uncu Dairesi'nce yargılanan İbrahim Okur, bugün görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Daha önce esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan Okur, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. Avukatları da Okur'a ceza verilmesi halinde, dava süresince örgüt hakkında verdiği bilgiler nedeniyle etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, cezadan indirime gidilmesini talep etti. Savunmaların ardından kararını açıklayan Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyeti, Okur'a, 'örgüt yöneticiliği' suçunun 12 yıl hapis cezası verdi. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereğince cezada artırım yapan heyet, cezayı 18 yıla çıkardı. Heyet, Okur'un verdiği bilgileri göz önünde bulundurarak, etkin pişmanlık hükümleri gereği cezadan 1/3 oranında indirim yaptı. İyi hal indirimi de uygulanarak ceza 10 yıla düşürüldü. Heyet, kararla birlikte Okur'un tutukluluk halinin devamına da hükmetti.


İbrahim Okur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:04 Kaynak: DHA
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