Son Dakika Haberleri: HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi
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HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi

11 dakika önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, FETÖ'nün kritik isimlerinden olan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi.

HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi, System.String[]

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, FETÖ'nün kritik isimlerinden olan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi.

(İHA)

Ceza Dairesi, Mehmet Kaya, Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:10 Kaynak: İHA
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