HT SOLAR, Güneş Enerjisi Santraline, güneş paneli tedarik ettiğini duyurdu - Son Dakika

ÇİN devletine ait tek güneş paneli üreticisi olduğunu kaydeden HT Solar, Karaman'da, 620 dönüm arazi üzerinde inşa edilen ve anahtar teslim kurulumunu Tegnatia Enerji'nin yapmış olduğu, Teksin Enerji'ye ait projenin güneş paneli tedarikçisi oldu. Toplam 40 MWp kapasiteli projede HT Solar'ın 158,75 mm yeni tip hücrelerle ürettiği 395 W Half-Cut güneş panelleri kullanıldı.

İstanbul Tuzla'daki fabrikasında yıllık 800 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan HT Solar, önemli projelerin çözüm ortağı olmaya devam ettiğini duyurdu. Hem Türkiye'de hem de dünyada daha fazla projenin çözüm ortağı olmayı hedefleyen HT Solar, bu kapsamda güçlü iş birliklerini de artırıyor. 2016 yılından bu yana Türkiye'den dünyaya 1 GW'dan fazla güneş paneli sevkiyatı yapan şirket, son olarak Güneş Enerjisi Santraline, güneş paneli tedariği gerçekleştirdi. Karaman'da 40 MWp kapasiteli, geçici kabule hazır hale getirilen projede 158,75 mm yeni tip hücrelerle üretilen 395 W Half-Cut güneş panelleri kullanıldı. Teksin Enerji'ye ait yatırımda, projenin anahtar teslim kurulumunu partner firma Tegnatia Enerji gerçekleştirdi.İstanbul'da, 32 bin metrekarelik alana kurulu fabrikasında 60 ve 72 hücreli olmak üzere 2 farklı boyutta güneş paneli üretimi yapan HT Solar'ın ürün portföyünde Mono-Perc,Bifacial, Bifacial Half-Cut, Bifacial Şeffaf Backsheet, Bifacial Şeffaf Backsheet Half-Cut, Siyah Panel, Half-Cut gibi farklı özelliklere sahip güneş panelleri bulunuyor. Portföyünü pazarda giderek artan talebe uygun olarak güncelleyen şirket, üretim hattını 158,75mm'lik hücrelerle üretim yapmaya uygun hale getirdi. Yeni yatırımlarıyla birlikte, 2021 yılından itibaren 166mm ve 182mm'lik hücrelerle de üretime başlayacak olan HT Solar, hem Türkiye pazarına hem de global pazara en yenilikçi ürünleriyle hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.