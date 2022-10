HTC, VR gözlükte çığır açacak!

Bir zamanların en çok konuşulan akıllı telefon üreticilerinden biri olan HTC, bir yandan akıllı telefon sektöründe kendisini tekrar kanıtlamaya çalışırken diğer yandan ise sanaş gerçeklik konusunda önemli adımlar atıyor.

HTC, yeni küçük boyutlu VR gözlüğünü tanıtmaya hazırlanıyor

2021 yılında HTC Vive Flow VR gözlüğünü tanıtan şirket, bu yılında başında ise Vive bilekliğini piyasaya sürmüştü. Tayvan merkezli şirket, 2022 yılı bitmeden yeni bir VR gözlük tanıtmaya daha hazırlanıyor. Şirket yeni ürününü Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.

HTC Desire 22 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

Yapılan paylaşımın görselinde HTC yeni VR gözlük hakkında pek bir detay yer vermezken, paylaşım notunda ise "ya küçülün ya da eve gidin" ifadesi yer alıyor. Bu paylaşımdan VR gözlüğün daha küçük bir boyuta sahip olacağı anlaşılabiliyor. HTC ayrıca gelen sorular üzerine "Büyük bir şey üzerinde çalışıyoruz… yani küçük demek istedik. Bu yeni bir VR gözlük" açıklamasında bulundu.

Go small or go home. pic.twitter.com/PUqqKn4V5E — HTC VIVE (@htcvive) October 6, 2022

HTC'nin bu yeni VR gözlük modelinin şirketin Proton projesinin ikinci aşaması olarak yorumlayabiliriz. HTC Vive Flow VR gözlüğü konusunda fiyat ve performans konusunda çeşitli eleştiriler alan üretici, daha iyi bir VR deneyimi için yeni cihazını hazırlıyor gibi görünüyor.

Hali hazırda hafif ve rahat bir tasarıma sahip olan Vive Flow'un diğer özelliklerinin de geliştirilmesi ile birlikte ortaya daha başarılı bir VR gözlük çıkacaktır. Ayrıca HTC'nin paylaşımına göre çok daha küçük bir VR gözlük ile karşı karşıyayız. Bu da gözlüğün rahatlığı ve hafifliği konusunda bir adım daha atılacağı anlamına geliyor.

HTC'nin boyut küçültmesi ve performans artışını nasıl bir arada yapacağı ise merak konusu. Ancak şirket bunu başardığı takdirde rakiplerinin büyük ölçüde önüne geçecektir. Diğer yandan Meta ve Apple da kendi VR gözlüklerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Yapay gerçeklik sektörü gidecek büyüyecek gibi görünüyor. Peki sizler VR gözlükler ve sanal gerçeklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.