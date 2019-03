Htc, U11, U11+ ve U12+ İçin Android Pie Güncellemesi Sunuyor

HTC Android Pie Güncellemesi Hakkında Bilgi Verdi!HTC, U11, U11+ ve U12+ için Android Pie Güncellemesi Sunuyor.HTC ekibinin bir kısmını Google 'a sattıktan sonra eski kadar akıllı telefon işinde iyi durumda değil ancak; bir yazılım güncellemesi kullanabilecek kadar iyi bir donanıma sahip.Ağustos ayında Android 9 Pie resmi olarak duyuruldu ve kullanabilecek modeller arasında HTC'nin mevcut modellerinin ne zaman faydalanacağı merak konusu olmuştu.Android One U11 Life modeli Google'ın en yeni yazılımını kullanıyor olsa da; şirket pazartesi günü 2019'un ikinci çeyreğinde U11, U11+ ve U12+ için bu güncellemelerin gelmek üzere olduğunu bildirdi.We wanted to share the status on the Android 9 update. HTC is currently working on ensuring the update is compatible with our phones & we anticipate a release for U11, U11+ & U12+ customers starting Q2'19. Exact timing defers to operators' availabilities in different countries.— HTC (@htc) 11 Mart 2019HTC ( Twitter