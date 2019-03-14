Htc, U11, U11+ ve U12+ İçin Android Pie Güncellemesi Sunuyor
1 saat önce
HTC Android Pie Güncellemesi Hakkında Bilgi Verdi!
HTC Android Pie Güncellemesi Hakkında Bilgi Verdi!
HTC, U11, U11+ ve U12+ için Android Pie Güncellemesi Sunuyor.
HTC ekibinin bir kısmını Google
'a sattıktan sonra eski kadar akıllı telefon işinde iyi durumda değil ancak; bir yazılım güncellemesi kullanabilecek kadar iyi bir donanıma sahip.
Ağustos ayında Android 9 Pie resmi olarak duyuruldu ve kullanabilecek modeller arasında HTC'nin mevcut modellerinin ne zaman faydalanacağı merak konusu olmuştu.
Android One U11 Life modeli Google'ın en yeni yazılımını kullanıyor olsa da; şirket pazartesi günü 2019'un ikinci çeyreğinde U11, U11+ ve U12+ için bu güncellemelerin gelmek üzere olduğunu bildirdi.
We wanted to share the status on the Android 9 update. HTC is currently working on ensuring the update is compatible with our phones & we anticipate a release for U11, U11+ & U12+ customers starting Q2'19. Exact timing defers to operators' availabilities in different countries.
— HTC (@htc) 11 Mart 2019
HTC (Twitter
)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:00 Kaynak: Teknotalk.com
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