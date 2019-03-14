Son Dakika Haberleri: Htc, U11, U11+ ve U12+ İçin Android Pie Güncellemesi Sunuyor

Htc, U11, U11+ ve U12+ İçin Android Pie Güncellemesi Sunuyor

1 saat önce

HTC Android Pie Güncellemesi Hakkında Bilgi Verdi!

Htc, U11, U11+ ve U12+ İçin Android Pie Güncellemesi Sunuyor, System.String[]
HTC Android Pie Güncellemesi Hakkında Bilgi Verdi!


HTC, U11, U11+ ve U12+ için Android Pie Güncellemesi Sunuyor.

HTC ekibinin bir kısmını Google'a sattıktan sonra eski kadar akıllı telefon işinde iyi durumda değil ancak; bir yazılım güncellemesi kullanabilecek kadar iyi bir donanıma sahip.

Ağustos ayında Android 9 Pie resmi olarak duyuruldu ve kullanabilecek modeller arasında HTC'nin mevcut modellerinin ne zaman faydalanacağı merak konusu olmuştu.

Android One U11 Life modeli Google'ın en yeni yazılımını kullanıyor olsa da; şirket pazartesi günü 2019'un ikinci çeyreğinde U11, U11+ ve U12+ için bu güncellemelerin gelmek üzere olduğunu bildirdi.

We wanted to share the status on the Android 9 update. HTC is currently working on ensuring the update is compatible with our phones & we anticipate a release for U11, U11+ & U12+ customers starting Q2'19. Exact timing defers to operators' availabilities in different countries.

— HTC (@htc) 11 Mart 2019

HTC (Twitter)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:00 Kaynak: Teknotalk.com

Google, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lise Öğrencisi, Banyoda Kendini Asarak Yaşamına Son Verdi Emre Kınay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Saray'a Gitmem, Halka Açık Yerlerde Görüşürüm!

Yeni Satın Aldığı Otomobiliyle Kaza Yaptı, Kaskosunu Sordu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 04:17:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Htc, U11, U11+ ve U12+ İçin Android Pie Güncellemesi Sunuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]