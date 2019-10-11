Son Dakika Haberleri: HTŞ/NC Terör Örgütü üyesi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa HTŞ/NC Terör Örgütü üyesi yakalandı

HTŞ/NC Terör Örgütü üyesi yakalandı

1 saat önce

Dini istismar eden terör örgütleriyle mücadele kapsamında, geçmiş dönemde Suriye'nin çatışma bölgelerinde HTŞ/NC Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulunan 1 kişi Adıyaman'da yakalandı.

HTŞ/NC Terör Örgütü üyesi yakalandı, System.String[]

Dini istismar eden terör örgütleriyle mücadele kapsamında, geçmiş dönemde Suriye'nin çatışma bölgelerinde HTŞ/NC Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulunan 1 kişi Adıyaman'da yakalandı.


Yabancı uyruklu M. E. isimli HTŞ/NC Terör Örgütü üyesi yapılan operasyon ile yakalandı. Sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs adli makamlarca serbest bırakılarak deport edilmek üzere işlemlere başlanıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için toplanıp slogan attı
Suruç'a havan mermisi düştü: 2 sivil hayatını kaybetti Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga! 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 18:42:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HTŞ/NC Terör Örgütü üyesi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]